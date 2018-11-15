После поражения от Джоковича в Лондоне Иснер узнал о смерти бывшего тренера

Американец Джон Иснер, проигравший во втором туре группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне хорвату Марину Чиличу со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 4:6, на пресс-конференции признался, что был шокирован известием о смерти своего друга и бывшего тренера Кайла Моргана.

«Я узнал об этом два дня назад, после поражения от Новака. Это очень тяжело. Но мне нужно было вновь выйти на корт и сыграть.

После колледжа я тренировался только у Кайла на протяжении семи лет. Четыре-пять раз в неделю на протяжении семи лет. Мы даже жили вместе. Конечно, мы были очень близки. Я и многие другие люди просто разбиты новостью о его смерти. Он был невероятным парнем», — приводит слова Иснера Ubitennis.

Завтра, 16 ноября, Джон сыграет с немцем Александром Зверевым.