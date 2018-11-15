Глава ATP Кермод рассказал о формате проведения Командного кубка мира

Президент ATP Крис Кермод рассказал о деталях проведения Командного кубка мира, который вернётся в расписание в 2020 году. Соревнования будут носить название ATP Cup и проходить на протяжении десяти дней в трёх городах Австралии, сообщает спортивный журналист Джордж Беллшоу в своём «твиттере».



Общий призовой фонд составит $ 15 млн и будет разыгран среди 24 команд, разделённых по национальному признаку. Соревнования пройдут в одиночном и парном разрядах. Страны будут разделены на шесть групп по четыре команды в каждой. Победитель одиночного турнира получит 750 рейтинговых очков.

«Мы хотим, чтобы это соревнование было ярким и давало громкий старт каждому новому сезону», – заявил Кермод.

«Представлять свою страну всегда является большой честью для меня. К тому же награда в виде рейтинговых очков станет большим стимулом для всех игроков», – заявил Новак Джокович на специальной пресс-конференции.

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