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Дьяченко вышла в четвертьфинал челленджера в Тайбэе

Дьяченко вышла в четвертьфинал челленджера в Тайбэе
Теннис / WTA

Российская теннисистка Виталия Дьяченко, посеянная на челленджере в Тайбэе под шестым номером, вышла в четвертьфинал. Во втором круге соревнований с призовым фондом $ 125 тыс. она в трёх партиях обыграла представительницу Китая Чжан Юйсюань, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 5:7, 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 17 минут.

28-летняя россиянка дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в полуфинал соревнований в Тайбэе Дьяченко, располагающаяся на 132-й строчке рейтинга WTA, поспорит с китаянкой Чжу Линь (4).

Турнир в Тайбэе завершится 18 ноября.

Дьяченко вышла во второй круг челленджера в Тайбэе
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