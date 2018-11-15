Дьяченко вышла в четвертьфинал челленджера в Тайбэе

Российская теннисистка Виталия Дьяченко, посеянная на челленджере в Тайбэе под шестым номером, вышла в четвертьфинал. Во втором круге соревнований с призовым фондом $ 125 тыс. она в трёх партиях обыграла представительницу Китая Чжан Юйсюань, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 5:7, 6:3, 6:2. Продолжительность противостояния составила 2 часа 17 минут.



28-летняя россиянка дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 2 двойные ошибки и 2 брейка.



За выход в полуфинал соревнований в Тайбэе Дьяченко, располагающаяся на 132-й строчке рейтинга WTA, поспорит с китаянкой Чжу Линь (4).



Турнир в Тайбэе завершится 18 ноября.

Дьяченко вышла во второй круг челленджера в Тайбэе