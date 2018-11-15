Дж. Маррей: зрители не расстраиваются из-за отсутствия Энди и Рафы на Итоговом

Джейми Маррей, британский теннисист, брат двукратного олимпийского чемпиона Энди Маррея, прокомментировал отсутствие на Итоговом чемпионате ATP ряда ведущих игроков мира.



«Долгое время на этом турнире доминировала «Большая четвёрка». Да, в последние годы они всё чаще получают травмы, но люди продолжают приходить на стадион. У них есть возможность посмотреть на звёзд нового поколения, например Зверева. Неудивительно, что отсутствие Маррея и Надаля не разочаровывает их», – цитирует Джейми Tennis World USA.



Напомним, за несколько дней до старта Итогового чемпионата ATP от участия в турнире по причине травм отказались вторая ракетка мира Рафаэль Надаль и четвёртый номер рейтинга ATP Хуан-Мартин дель Потро. Энди Маррей не сумел квалифицироваться на турнир.

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