Джейми Маррей, британский теннисист, брат двукратного олимпийского чемпиона Энди Маррея, прокомментировал отсутствие на Итоговом чемпионате ATP ряда ведущих игроков мира.
«Долгое время на этом турнире доминировала «Большая четвёрка». Да, в последние годы они всё чаще получают травмы, но люди продолжают приходить на стадион. У них есть возможность посмотреть на звёзд нового поколения, например Зверева. Неудивительно, что отсутствие Маррея и Надаля не разочаровывает их», – цитирует Джейми Tennis World USA.
Напомним, за несколько дней до старта Итогового чемпионата ATP от участия в турнире по причине травм отказались вторая ракетка мира Рафаэль Надаль и четвёртый номер рейтинга ATP Хуан-Мартин дель Потро. Энди Маррей не сумел квалифицироваться на турнир.
Дж. Маррей: зрители не расстраиваются из-за отсутствия Энди и Рафы на Итоговом