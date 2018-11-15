Кафельников: возможно, Зверев не помнит сезоны, которые длились до 10 декабря

Бывшая первая ракетка мира, двукратный победитель турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников прокомментировал слова немца Александра Зверева о длительности теннисного сезона. 21-летний теннисист пожаловался, что ни в одном другом виде спорта сезон не длится 11 месяцев.



«Мне нравится малыш Зверев, но я не хотел бы видеть слишком часто его жалующимся. Мне надоело это дерьмо. Возможно, он не помнит некоторых сезонов в 90-х годах, когда последний матч игрался 10 декабря. И ни Сампрас, ни Беккер не жаловались по этому поводу», – написал Кафельников в «Твиттере».

А. Зверев: сезон в теннисе длится 11 месяцев – это просто смешно

В текущем сезоне Зверев-младший провёл 78 матчей, победив в 56 из них. Никто из представителей ATP-тура не выиграл больше матчей в 2018 году. В активе 21-летнего теннисиста три завоёванных титула – Александр победил в Мюнхене, Мадриде и Вашингтоне.