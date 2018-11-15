С. Уильямс: у меня было нормальное, счастливое детство

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс рассказала о своей любви к дочери и собственном детстве.

«Я никогда никого не любила так сильно, как свою дочь. Как же мне повезло с ней! Мы всё делаем вместе. Я люблю всё в материнстве. Единственное, что мне не нравится, — это когда наступает 7:30, Олимпия остаётся в кровати, а мне становится грустно. Я думаю: „Может, стоит ещё поспать? Тогда, проснувшись, я вновь увижу её“. Я храню её вещи. Когда она станет старше, мы вместе отправимся в приют и отдадим их.

Не думаю, что в детстве я жила в закрытом мире. У меня были друзья. И отец не позволил бы нам с Винус начать профессиональную карьеру, пока мы не закончим школу. У меня было нормальное, счастливое детство. Отец всегда говорил, что на первом месте должен быть бог, затем — семья, а только потом — теннис. Я не понимала этого и говорила, что теннис должен быть на первом плане. Но он вновь повторял свои слова. Я их никогда не забываю. Думаю, это сделало нас с сестрой такими разносторонними людьми», — цитирует Уильямс GQ.

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