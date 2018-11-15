Маррей и Суарес обыграли Континена и Пирса и вышли в 1/2 Итогового турнира ATP

На Итоговом чемпионате ATP в Лондоне в парном разряде дуэт Джейми Маррей (Великобритания) / Бруно Суарес (Бразилия) взял верх над представителем Финляндии Хенри Континеном и Джоном Пирсом из Австралии со счётом 3:6, 7:6 (7:3), 10:3.



Продолжительность матча составила 1 час 29 минут. Маррей и Суарес 2 раза подали навылет, допустили такое же количество двойных ошибок и не сумели реализовать ни одного из 3 имевшихся у них брейк-пойнтов. Их соперники выполнили 3 эйса, 3 раза ошиблись на своей подаче и сделали 2 брейка.



Таким образом, Маррей и Суарес выиграли все три матча группового этапа и вышли в полуфинал соревнований с первого места в своём квартете.



В 2017 году победителями Итогового чемпионата ATP стали Континен и Пирс. В финале они обыграли Лукаша Кубота и Марсело Мело со счётом 6:4, 6:2.