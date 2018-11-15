С. Уильямс: я всё ещё учусь принимать себя великой

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс рассказала, как относится к своим достижениям в теннисе и к работе в мире моды.

«Я довольна своими достижениями. Я выхожу на корт, побеждаю. Это приятно. Но, к сожалению, я всегда думаю: „А что дальше? Что ещё я могу сделать? Как могу прибавить? Что я сделала не так?“ Это порочный круг. Даже выиграв турнир „Большого шлема“, я сразу думаю: „И что теперь?“ Думаю, когда я проснусь и подумаю, что больше не хочу этим заниматься, то закончу карьеру.

Моя хорошая подруга Шерил Сандберг после моей победы на Уимблдоне несколько лет назад сказала, что мне следует это отпраздновать и насладиться моментом. Я же реагировала на победу очень спокойно. Мне нужно поработать над собой в этом плане. Всем нужно над чем-то работать. Я всё ещё учусь принимать себя великой.

Однажды я купила себе торт. Я никогда их не покупаю. И вот однажды захотела очень красивый корт. Может быть, так я решила поздравить саму себя? Помню, что была очень рада, когда съела его.

Через несколько недель я начну подготовку к сезону. Всё начинается медленно — ты пробегаешь милю и проводишь 45 минут на корте. А постепенно ты пробегаешь уже три мили и дважды в день проводишь по два с половиной часа на корте», — цитирует Уильямс GQ.

Серена также рассказала о своей работе в мире моды.

«Никогда не думала, что у меня будет старт-ап. Это так много работы, настоящий хаос. Такого стресса я никогда в жизни не испытывала: встреча за встречей, звонок за звонком. Но в то же время я не рву на себе волосы, потому что получаю удовольствие от работы. Я делаю всё: работаю над дизайном одежды, делаю исследования. Я до 10 часов вечера на телефоне», — сказала Уильямс.

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