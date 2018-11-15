Тим одержал первую победу на Итоговом чемпионате ATP, обыграв Нисикори

Австрийский теннисист Доминик Тим в третьем туре группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне (Великобритания) в двух сетах взял верх над японцем Кеем Нисикори — 6:1, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 26 минут.



Тим выполнил 3 эйса, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. Нисикори ни разу не подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и не сделал ни одного брейка.



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Тим — Нисикори в Лондоне.

На Итоговом чемпионате 2018 года Тим стартовал с двух поражений подряд. На счету Нисикори победа и поражение.

Итоговый чемпионат ATP в Лондоне завершится 18 ноября. В прошлогоднем финале болгарин Григор Димитров обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена.