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Тим одержал первую победу на Итоговом чемпионате ATP, обыграв Нисикори

Тим одержал первую победу на Итоговом чемпионате ATP, обыграв Нисикори
Теннис / ATP

Австрийский теннисист Доминик Тим в третьем туре группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне (Великобритания) в двух сетах взял верх над японцем Кеем Нисикори — 6:1, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 26 минут.

Тим выполнил 3 эйса, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 9. Нисикори ни разу не подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и не сделал ни одного брейка.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Тим — Нисикори в Лондоне.

На Итоговом чемпионате 2018 года Тим стартовал с двух поражений подряд. На счету Нисикори победа и поражение.

Итоговый чемпионат ATP в Лондоне завершится 18 ноября. В прошлогоднем финале болгарин Григор Димитров обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена.

15 ноября 2018 года, четверг. 17:10 МСК
Итоговый чемпионат ATP. Группа Ллейтон Хьюитт
Матч окончен
Доминик Тим
Доминик Тим
8
Австрия
6:1
6:4
 
Кей Нисикори
Кей Нисикори
9
Япония
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