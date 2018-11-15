Тим: не задумывался о том, что мне нужно обыграть Нисикори в двух сетах

Австрийский теннисист Доминик Тим прокомментировал победу (6:1, 6:4) в матче с японцем Кеем Нисикори в третьем туре группового этапа Итогового чемпионата ATP.

«Конечно, я очень счастлив, потому что два дня назад (в матче с Роджером Федерером. — Прим. «Чемпионата») сыграл не очень хорошо, так что сегодня хотел сыграть лучше, и я это сделал. Очень приятно одержать победу.

Не задумывался о том, что сегодня мне нужно обязательно выиграть в двух сетах, потому что два дня назад я играл плохо. Хотел сыграть для себя и своих болельщиков", — сказал Тим в послематчевом интервью.

Итоговый чемпионат ATP в Лондоне завершится 18 ноября. В прошлогоднем финале болгарин Григор Димитров обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена.