Текстовая онлайн-трансляция матча А. Зверев — Иснер на Итоговом чемпионате ATP

Сегодня, 16 ноября, состоится матч 3-го тура группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне, в котором сыграют представитель Германии Александр Зверев и американец Джон Иснер. Начало поединка запланировано на 17:00 мск. По личным встречам впереди 21-летний уроженец Гамбурга — 4-1.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча А. Зверев — Иснер в Лондоне.



На нынешнем Итоговом чемпионате Зверев одержал одну победу и потерпел одно поражение. Иснер проиграл два матча подряд.



Итоговый чемпионат ATP в Лондоне завершится 18 ноября. В прошлогоднем финале болгарин Григор Димитров в трёх партиях обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена со счётом 7:5, 4:6, 6:3.

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