Федерер обыграл Андерсона и с первого места вышел в 1/2 Итогового турнира ATP

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в третьем туре группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне (Великобритания) в двух сетах взял верх над представителем ЮАР Кевином Андерсоном — 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 18 минут.



Федерер выполнил 3 эйса, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. Андерсон 10 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк из 4.



«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Федерер — Андерсон в Лондоне.

Федерер одержал две победы в трёх матчах и с первого места в группе вышел в полуфинал Итогового чемпионата. Андерсон занял второе место и также сыграет в полуфинале.

Итоговый чемпионат ATP в Лондоне завершится 18 ноября. В прошлогоднем финале болгарин Григор Димитров обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена.