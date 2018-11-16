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Федерер обыграл Андерсона и с первого места вышел в 1/2 Итогового турнира ATP

Федерер обыграл Андерсона и с первого места вышел в 1/2 Итогового турнира ATP
Теннис / ATP

Швейцарский теннисист Роджер Федерер в третьем туре группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне (Великобритания) в двух сетах взял верх над представителем ЮАР Кевином Андерсоном — 6:4, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 18 минут.

Федерер выполнил 3 эйса, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. Андерсон 10 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 1 брейк из 4.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Федерер — Андерсон в Лондоне.

Федерер одержал две победы в трёх матчах и с первого места в группе вышел в полуфинал Итогового чемпионата. Андерсон занял второе место и также сыграет в полуфинале.

Итоговый чемпионат ATP в Лондоне завершится 18 ноября. В прошлогоднем финале болгарин Григор Димитров обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена.

15 ноября 2018 года, четверг. 23:10 МСК
Итоговый чемпионат ATP. Группа Ллейтон Хьюитт
Матч окончен
Роджер Федерер
Роджер Федерер
3
Швейцария
6:4
6:3
 
Кевин Андерсон
Кевин Андерсон
6
ЮАР
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