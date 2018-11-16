Федерер: если бы я сыграл плохо, то и не заслужил бы выхода в полуфинал

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прокомментировал свою победу в третьем туре группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне (Великобритания) над представителем ЮАР Кевином Андерсоном со счётом 6:4, 6:3.

«Мы привыкли к тому, что если проигрываем, то покидаем турнир и уже ни на что не претендуем. Передо мной стояла конкретная задача. Я просто хотел одержать победу. Если я пройду дальше, здорово, а если сыграю плохо, то и не заслужу выхода их группы. Я рад, что всё ещё продолжаю борьбу на турнире.

К сожалению, после брейка я неудачно сыграл на своей подаче. Однако я не позволил себе расстроиться. Я продолжал предпринимать попытки. Думаю, я играл с отличным настроем. Я собирался действовать агрессивно и разнообразно, используя резаные удары. Я провёл хороший матч.

Я очень доволен своим выступлением. В первом матче с Кеем мне было нелегко, у меня ничего не получалось. И когда я оказался в такой ситуации, возможно, мне стало легче играть. Но я не уверен. Сегодня я продемонстрировал отличный теннис и очень этому рад. Кевин проводит замечательный сезон, как и два других парня в нашей группе. Это была весёлая группа с теннисистами разных стилей. Я в восторге. Спасибо за поддержку. Я очень рад выходу в полуфинал", — цитирует Федерера официальный сайт тура.

Федерер и Андерсон вышли в полуфинал соревнований в Лондоне.

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