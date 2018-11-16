Федерер: я не думаю о 100-м титуле и не схожу с ума по этому поводу

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, обыгравший в третьем туре группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне представителя ЮАР Кевина Андерсона со счётом 6:4, 6:3, признался, что не думает о 100-м титуле уровня ATP-тура, который он может завоевать на этой неделе.



«Я не думаю о 100-м титуле. Я не позволяю этой мысли закрасться в свою голову и не схожу с ума по этому поводу. Я не ощущаю особого давления в связи с этим. Конечно, достичь этой отметки будет нелегко, но я рад, что у меня есть шанс. Здорово, что по ходу недели я повышаю уровень своей игры. Я на это надеялся. Без сомнений, это очень увлекательная ситуация.

Думаю, Итоговый чемпионат — это большое событие для всех игроков. Конечно, я могу говорить только за себя, но мне нравилось участвовать в Masters Cup, а теперь нравится играть на Итоговом чемпионате ATP. По ходу сезона я всегда стараюсь оставить немного сил, чтобы на этом турнире сыграть как можно лучше. Сейчас я прекрасно себя чувствую. Я рад, что у меня ещё остались силы. Психологически я также чувствую свежесть.

Я верю в важность отдыха и расслабления. Когда я работаю, то делаю это усердно, правильно и профессионально вместе со своей командой. Если честно, я не думал отдыхать после поражения от Нисикори. Я спрашивал: «Что мы будем делать, тренироваться?». Команда посоветовала отдохнуть один день, я прислушался к ним. После победы над Тимом я также день не тренировался. Пока что это приносит результат, и я очень рад. Но на каждой разминке я должен сохранять концентрацию. Это ключевой момент.

Рад, что неделя сложилась таким образом. Хотя ещё 72 часа назад всё выглядело не очень хорошо. Но я сумел вернуться и продемонстрировать хороший теннис", — цитирует Федерера официальный сайт тура.

Федерер и Андерсон вышли в полуфинал Итогового чемпионата ATP.

Федерер: если бы я сыграл плохо, то и не заслужил бы выхода в полуфинал