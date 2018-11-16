WTA: матч Квитовой с Возняцки в Дохе — второй в списке лучших игр сезона

Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе будет названа пятёрка лучших матчей. Второе место занял поединок чешки Петры Квитовой и представительницы Дании Каролины Возняцки в полуфинале турнира в Дохе (Катар).



Уроженка Биловца одержала победу со счётом 3:6, 7:6 (7:3), 7:5. Во второй партии Возняцки трижды выходила вперёд с брейком и два раза подавала на матч. В финале турнира в Дохе Петра одолела испанку Гарбинье Мугурусу со счётом 3:6, 6:3, 6:4.



В 2018 году Квитова также выиграла турниры в Санкт-Петербурге, Праге, Мадриде и Бирмингеме. Каролина завоевала титулы на Открытом чемпионате Австралии, а также на турнирах в Истбурне и Пекине.



В рейтинге WTA Возняцки занимает третью строчку, Квитова — седьмую.

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