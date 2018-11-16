Нисикори: думаю, Тиму было довольно легко играть со мной

Японский теннисист Кей Нисикори прокомментировал своё поражение от представителя Австрии Доминика Тима в третьем туре группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне (Великобритания) со счётом 1:6, 4:6.
«Я допустил слишком много невынужденных ошибок. Думаю, сопернику было довольно легко играть со мной. В целом он действовал отлично, но я сам подарил ему немало лёгких очков. Тим играл уверенно, так что у меня было не очень много шансов», — приводит слова Нисикори официальный сайт ATP-тура.
Нисикори и Тим не смогли выйти в полуфинал соревнований. Из группы Ллейтона Хьюитта дальше прошли швейцарец Роджер Федерер и южноафриканец Кевин Андерсон.
Итоговый чемпионат ATP в Лондоне завершится 18 ноября.
Тим: я хотел, чтобы зрители увидели настоящего Доминика Тима
Джокович, Федерер и свита. Что нужно знать об Итоговой восьмёрке ATP в Лондоне
Хачанов сидит на скамейке в Лондоне, Федерер готовится выиграть 100-й титул в карьере, но у Джоковича свои планы на этот счёт.