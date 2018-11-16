Д. Маррей: в концовке матча мы с Суаресом показали свой лучший теннис

Британский теннисист Джейми Маррей поделился впечатлениями от победы в третьем туре группового этапа Итогового чемпионата ATP в парном разряде. Он в дуэте с бразильцем Бруно Суаресом взял верх над представителем Финляндии Хенри Континеном и Джоном Пирсом из Австралии со счётом 3:6, 7:6 (7:3), [10:3].

«Здорово, что нам удалось победить, учитывая, что на протяжении всей встречи нам приходилось отыгрываться. Играть с этими ребятами всегда непросто, потому что они отлично подают и очень мощно бьют по мячу. Они заставили нас напрячься, но мы справились. В концовке мы показали свой лучший теннис, что в парном разряде значит больше всего», — приводит слова Маррея официальный сайт тура.

Дуэты Джейми Маррей/Бруно Суарес и Хуан-Себастьян Кабаль (Колумбия)/Роберт Фара (Колумбия) вышли в полуфинал соревнований в Лондоне.

Маррей и Суарес обыграли Континена и Пирса и вышли в 1/2 Итогового турнира ATP