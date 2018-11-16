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Андерсон: Федерер делал те вещи на корте, к которым я не смог адаптироваться

Андерсон: Федерер делал те вещи на корте, к которым я не смог адаптироваться
Теннис / ATP

Южноафриканский теннисист Кевин Андерсон прокомментировал поражение от представителя Швейцарии Роджера Федерера в третьем туре группового этапа Итогового чемпионата ATP в Лондоне (Великобритания) со счётом 4:6, 3:6.

«Роджер делал некоторые вещи на корте, к которым я не смог адаптироваться. Он здорово менял темп игры. В целом я неплохо себя чувствовал, но не выполнил задуманное и сыграл не на том уровне, который позволил бы победить», — приводит слова Андерсона All Africa.

Федерер и Андерсон, выигравшие по два матча на групповом этапе, вышли в полуфинал соревнований.

Итоговый чемпионат ATP в Лондоне завершится 18 ноября. В прошлогоднем финале болгарин Григор Димитров обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена.

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