WTA: финал турнира в Монреале Халеп — Стивенс признан лучшей игрой сезона

Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе была определена пятёрка лучших матчей. Первое место занял поединок румынки Симоны Халеп и представительницы США Слоан Стивенс в финале турнира в Монреале (Канада).



Уроженка Констанцы одержала победу со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 41 минуту. Халеп четырежды подала навылет, допустила 7 двойных ошибок и реализовала 7 брейк-пойнтов из 16. Стивенс совершила 4 двойные ошибки на подаче и реализовала 8 брейк-пойнтов из 19.



В 2018 году Халеп также выиграла Открытый чемпионат Франции и турнир в Шэньчжэне (Китай). Стивенс завоевала титул на соревнованиях в Майами (США).

В рейтинге WTA Симона занимает первую строчку, Слоан — шестую.

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