Налбандян встретился с Месси и Пике

Бывший аргентинский теннисист Давид Налбандян вместе со своим сыном Тео встретился с футболистами «Барселоны» Лионелем Месси и Жераром Пике.

«Спасибо Жерару Пике и Лео Месси за то, что приняли нас на тренировке. Не совсем заметно, но Тео в восхищении», — написал Налбандян в своём «твиттере».

Фото доступно в «твиттере» Давида Налбандяна.

Налбандян завершил профессиональную карьеру в теннисе в 2013 году. В 2006-м он занимал третью строчку в рейтинге ATP, а в 2005 году выиграл Итоговый чемпионат ATP. После завершения карьеры он занимался мотоспортом, а в 2014 году перешёл в ралли.

Давид за свою карьеру выиграл 11 турниров ATP в одиночном разряде. В 2002 году он дошёл до финала Уимблдона. Налбандян — трёхкратный финалист Кубка Дэвиса.

