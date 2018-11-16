Вайда: после матча с Надалем на Уимблдоне Новак больше не боялся проиграть

Марьян Вайда, тренер серба Новака Джоковича, оценил прогресс в выступлениях подопечного по ходу сезона. 2018 год уроженец Белграда завершит в статусе первой ракетки мира.

«Я много лет знаю Новака, но не ожидал, что он так быстро вернётся на вершину. У меня было чувство, что я начинаю работать с новым Новаком, потому что у него было много сомнений после травмы локтя. Самое сложное — это постоянные сравнения настоящего и прошлого. Он всегда сравнивал свою форму с чемпионскими годами. Потребовалось время, чтобы вновь стать лучшим.

Несмотря на поражение от Чилича в Лондоне, Новак стал верить в себя. Он сказал: «Это финал, наконец-то я дошёл до финала».

Думаю, ключевым моментом на победном для него Уимблдоне стал выигрыш у Надаля. Это был невероятный матч. После той игры он больше не боялся проиграть», — цитирует Вайду Ubitennis.

В нынешнем сезоне Джокович выиграл Уимблдон и US Open, а также турниры в Цинциннати и Шанхае.

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