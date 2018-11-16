Американский теннисист Джон Иснер лишился шансов на выход в плей-офф Итогового чемпионата АТР, который проходит в Лондоне. После двух поражений Иснер сохранял теоретические шансы на выход в полуфинал, в случае победы в двух сетах над Александром Зверевым из Германии, но первый сет их встречи остался за молодым немецким теннисистом, взявшим верх на тай-брейке со счётом 7:6 (7:5). Теперь даже если Инеру удастся победить Зверева, то по соотношению сетов американец уступит немцу — 3-5 против 3-4.

Напомним, что на данный момент Зверев одержал одну победу и потерпел одно поражение.

«Чемпионат» продолжает текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча А. Зверев — Иснер в Лондоне.

Итоговый чемпионат ATP в Лондоне завершится 18 ноября. В прошлогоднем финале болгарин Григор Димитров в трёх партиях обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена со счётом 7:5, 4:6, 6:3.