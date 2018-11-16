Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр :
Главная / Теннис /

Иснер лишился шансов на выход в плей-офф Итогового чемпионата АТР

Иснер лишился шансов на выход в плей-офф Итогового чемпионата АТР
Теннис / ATP

Американский теннисист Джон Иснер лишился шансов на выход в плей-офф Итогового чемпионата АТР, который проходит в Лондоне. После двух поражений Иснер сохранял теоретические шансы на выход в полуфинал, в случае победы в двух сетах над Александром Зверевым из Германии, но первый сет их встречи остался за молодым немецким теннисистом, взявшим верх на тай-брейке со счётом 7:6 (7:5). Теперь даже если Инеру удастся победить Зверева, то по соотношению сетов американец уступит немцу — 3-5 против 3-4.

Напомним, что на данный момент Зверев одержал одну победу и потерпел одно поражение.

«Чемпионат» продолжает текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча А. Зверев — Иснер в Лондоне.

Итоговый чемпионат ATP в Лондоне завершится 18 ноября. В прошлогоднем финале болгарин Григор Димитров в трёх партиях обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена со счётом 7:5, 4:6, 6:3.

Джокович, Федерер и свита. Что нужно знать об Итоговой восьмёрке ATP в Лондоне
Хачанов сидит на скамейке в Лондоне, Федерер готовится выиграть 100-й титул в карьере, но у Джоковича свои планы на этот счёт.
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент