А. Зверев вышел в полуфинал Итогового чемпионата АТР и сыграет с Федерером

Теннисист из Германии Александр Зверев вышел в полуфинал Итогового чемпионата АТР, который проходит в Лондоне. Во встрече третьего тура в группе Густаво Куэртена Зверев в двух партиях обыграл американца Джона Иснера со счётом 7:6 (7:5), 6:3. Матч продолжался 1 час 21 минуту. Зверев 18 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал единственный возможный брейк-пойнт. На счету Иснера 10 эйсов, одна ошибка на подаче и один нереализованный брейк-пойнт.

Счёт в личном противостоянии Зверева и Иснера стал 5-1 в пользу немецкого теннисиста.

Зверев вышел в плей-офф со второго места в группе, так как даже в случае поражения от хорвата Марина Чилича, серб Новак Джокович обойдёт Зверева по личной победе. Отметим, что хорват уже лишился шансов на выход в плей-офф, как и Иснер. Даже если Чилич обыграет Джоковича в двух сетах, то уступит соперникам по соотношению партий – 4-3 против 4-2.

Таким образом известны обе полуфинальные пары Федерер – Зверев и Джокович – Андерсон.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча А. Зверев — Иснер в Лондоне.