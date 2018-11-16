А. Зверев: Федерер на этом покрытии просто невероятный игрок!

21-летний теннисист из Германии Александр Зверев, который стал самым молодым полуфиналистом Итогового чемпионата АТР за последние девять лет, прокомментировал победу над американцем Джоном Иснером (7:6 (7:5), 6:3) и предстоящую встречу со швейцарцем Роджером Федерером.

«Конечно же это здорово — выйти в полуфинал, но турнир ещё не закончился. Теперь, в полуфинале, остались только самые сильные соперники. Завтра я играю с Роджером Федерером, и это будет очень сложный, но, надеюсь, очень хороший матч. Посмотрим, как далеко я смогу пройти. Очевидно, что это будет очень сложный матч, так как Роджер на этом покрытии, на крытом корте, просто невероятный игрок!» — приводит слова Зверева пресс-служба АТР.

А. Зверев вышел в полуфинал Итогового чемпионата АТР и сыграет с Федерером