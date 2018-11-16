Иснер: А. Зверев заслужил эту победу, потому что был лучше

Американский теннисист Джон Иснер прокомментировал поражение от теннисиста из Германии Александра Зверева (6:7, 3:6), не позволившее ему выйти в полуфинал Итогового чемпионата АТР.

«По-моему, этот сезон я завершил на позитивной ноте. Я провёл отличный матч, взял свои очки. На тай-брейке в первом сете я пропустил несколько форхендов, но он отлично атаковал при счёте 5:5, респект ему.

Все знают, насколько он хорош, насколько он универсальный игрок. Чтобы выиграть у него, я должен был подавать гораздо лучше, чем он, но я этого не сделал. Он же, напротив, отлично подавал, он может быть доволен своей подачей. Матчи между нами всегда близкие: очко здесь, очко там. В этом матче у меня был один брейк, но он не позволил мне его реализовать. Он заслужил эту победу, потому что был лучше.

Для меня эта неделя сложилась не совсем так, как хотелось, ведь мне пришлось играть против лучших в мире. Я отдавал на корте всё, что мог, но кое-что я, наверное, мог сделать и лучше», — приводит слова Иснера пресс-служба соревнований.

А. Зверев вышел в полуфинал Итогового чемпионата АТР и сыграет с Федерером