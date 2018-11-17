Жук вышла в полуфинал турнира серии «челленджер» в Хьюстоне, обыграв Уотсон

Российская теннисистка Софья Жук вышла в полуфинал турнира серии «челленджер» в Хьюстоне. В четвертьфинале седьмая сеяная Жук в двух сетах обыграла третью ракетку соревнований, британку Хитер Уотсон, со счётом 7:5, 6:4. Матч продолжался 1 час 32 минуты.

133-я ракетка мира, 18-летняя Жук один раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 возможных. 26-летняя Уотсон, занимающая 101-ю позицию в рейтинге WTA, подала два эйса, четырежды ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 8 возможных. Ранее теннисистки между собой не встречались.

В полуфинале турнира серии «челленджер» в Хьюстоне Жук померится силами либо с американкой Лорен Дэвис, либо с канадкой Кэтрин Себов.