Джокович одержал третью победу на Итоговом турнире АТР, обыграв Чилича

Сербский теннисист Новак Джокович одержал третью победу на Итоговом чемпионате АТР, который проходит в Лондоне. Во встрече третьего тура в группе Густаво Куэртена первая ракетка мира Джокович в двух сетах обыграл хорвата Марина Чилича со счётом 7:6 (9:7), 6:2. Матч продолжался 1 час 35 минут. Джокович трижды подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 8 возможных. На счету Чилича 8 эйсов, две ошибки на подаче и ни одной возможности взять подачу соперника.

Счёт в личном противостоянии Джоковича и Чилича стал 17-2 в пользу серба.

Джокович, не проигравший ни одного сета в трёх матчах группового турнира Итогового чемпионата АТР, в полуфинале сыграет с Кевином Андерсоном из ЮАР, занявшим второе место в группе Ллейтона Хьюитта.