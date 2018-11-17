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Джокович одержал третью победу на Итоговом турнире АТР, обыграв Чилича

Джокович одержал третью победу на Итоговом турнире АТР, обыграв Чилича
Теннис / ATP

Сербский теннисист Новак Джокович одержал третью победу на Итоговом чемпионате АТР, который проходит в Лондоне. Во встрече третьего тура в группе Густаво Куэртена первая ракетка мира Джокович в двух сетах обыграл хорвата Марина Чилича со счётом 7:6 (9:7), 6:2. Матч продолжался 1 час 35 минут. Джокович трижды подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 8 возможных. На счету Чилича 8 эйсов, две ошибки на подаче и ни одной возможности взять подачу соперника.

Счёт в личном противостоянии Джоковича и Чилича стал 17-2 в пользу серба.

Джокович, не проигравший ни одного сета в трёх матчах группового турнира Итогового чемпионата АТР, в полуфинале сыграет с Кевином Андерсоном из ЮАР, занявшим второе место в группе Ллейтона Хьюитта.

16 ноября 2018 года, пятница. 23:10 МСК
Итоговый чемпионат ATP. Группа Густаво Куэртен
Матч окончен
Новак Джокович
Новак Джокович
1
Сербия
   9
7:6
7   
6:2
 
Марин Чилич
Марин Чилич
7
Хорватия
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