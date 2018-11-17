Федерер: 72 часа назад не мог себе и представить, что окажусь в полуфинале

Третья ракетка мира из Швейцарии Роджер Федерер прокомментировал выход в полуфинал Итогового чемпионата ATP в Лондоне.



«72 часа назад и подумать не мог, что всё обернётся таким образом. Тем не менее я смог вернуться в турнир и показать хороший уровень тенниса. К счастью, на протяжении сезона я выстраивал расписание таким образом, что сейчас могу наслаждаться такой неделей.



Будет очень непросто завершить турнир победой. В данный момент я счастлив, что улучшаю свой уровень в ходе соревнований и имею возможность побороться за титул. Без сомнений, находиться в такой ситуации просто удивительно», – цитирует Федерера официальный сайт ATP.



В полуфинальной встрече Итогового чемпионата ATP Федерер сыграет с немцем Александром Зверевым.