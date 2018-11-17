Победы Джоковича и Зверева — в обзоре матчей Итогового чемпионата ATP в Лондоне

В Лондоне завершился групповой этап Итогового чемпионата ATP. Первый полуфиналист квартета Ллейтона Хьюитта определился ещё по итогам вторых матчей, им стал серб Новак Джокович.



Матч с Марином Чиличем стал формальностью, однако Новак не стал сворачивать с победного пути и одержал третью победу на турнире — 7:6 (9:7), 6:2. Матч продлился 1 час 36 минут. Джокович не подпустил соперника к брейк-пойнтам, реализовав две возможности из восьми имевшихся.



Чтобы стать последним полуфиналистом турнира, немцу Александру Звереву было достаточно выиграть партию у американца Джона Иснера. Победив на тай-брейке первого сета, 21-летний Зверев довёл дело до полноценной победы во второй партии – 7:6 (7:5), 6:3.



Таким образом, окончательно сформировались полуфинальные пары на турнире. Зверев сыграет со швейцарцем Роджером Федерером, а Джокович — с представителем ЮАР Кевином Андерсоном.

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