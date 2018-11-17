Чилич: должен признать, что Джокович сыграл лучше

Хорват Марин Чилич прокомментировал проигранную встречу группового этапа Итогового чемпионата ATP первой ракетке мира Новаку Джоковичу – 6:7 (5:7), 2:6.



«Я чувствовал, что в первом сете мой уровень тенниса был довольно высоким, но Новак очень хорошо подавал. Я не смог найти правильный ритм, который помог бы качественно играть на приёме. Новак подавал не только мощно, но и точно – он действительно выдал хороший матч с этой точки зрения.



На тай-брейке не было ни одного мини-брейка, и, хоть у меня и были возможности взять очко на подаче Новака, он каждый раз играл немного чище. Должен признать, что в целом Джокович сыграл лучше», – цитирует Чилича официальный сайт ATP.



Хорватский теннисист ещё до матча с Джоковичем потерял шансы на выход в полуфинал соревнований. Джокович за выход в главный матч турнира поборется с южноафриканцем Кевином Андерсоном.





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