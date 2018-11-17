Джокович: Андерсон проводит лучший сезон в карьере

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович прокомментировал предстоящий полуфинал Итогового чемпионата ATP в Лондоне. Его соперником станет теннисист из ЮАР Кевин Андерсон.



«Он демонстрирует классный теннис на протяжении всего года. Безусловно, это лучший сезон Кевина в карьере. Он отлично подаёт и агрессивно атакует. Знаю, чего стоит от него ожидать», — цитирует Джоковича официальный сайт ATP.



Теннисисты встречались восемь раз, и только однажды Андерсону удалось победить. В текущем сезоне Андерсон и Джокович играли дважды — в финале Уимблдона и четвертьфинале «Мастерса» в Шанхае. Андерсон не сумел взять ни одной партии.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча Джокович – Андерсон.