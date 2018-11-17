Федерер: сезон слишком длинный? Нужно грамотно выстроить расписание

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал слова немца Александра Зверева о длительности теннисного сезона. 21-летний теннисист пожаловался, что ни в одном другом виде спорта сезон не длится 11 месяцев.



«Вы можете вычеркнуть из расписания ATP 20 турниров, но не думаю, что кто-то поддержит такой вариант – ни эти турниры, ни 200 или 1000 игроков в туре.



Другим вариантом является хорошая работа команды конкретного игрока. Нужно правильно расставить приоритеты и выстроить расписание теннисиста на сезон таким образом, чтобы и физически, и психологически он выдержал.



Мы ведь не связаны контрактом с конкретным клубом и можем уходить в отпуск, когда захотим, и это прекрасно. Да, это может многим не нравиться, но в то же время это является большой привилегией для теннисиста», – цитирует Федерера Tennis 365.

А. Зверев: сезон в теннисе длится 11 месяцев – это просто смешно

Кафельников: возможно, Зверев не помнит сезоны, которые длились до 10 декабря