Сегодня, 17 ноября, состоится полуфинальный матч Итогового чемпионата ATP в Лондоне. Встретятся серб Новак Джокович и представитель ЮАР Кевин Андерсон. Начало поединка запланировано на 23:00 мск. По личным встречам впереди первая ракетка мира — 7-1.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния: текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Андерсон в Лондоне.
На нынешнем Итоговом чемпионате Джокович выиграл все три матча группового этапа, ни разу не позволив соперникам оформить брейк. На счету Андерсона две победы и один проигрыш, швейцарцу Роджеру Федереру.
Итоговый чемпионат ATP в Лондоне завершится 18 ноября. В прошлогоднем финале болгарин Григор Димитров со счётом 7:5, 4:6, 6:3 в трёх партиях обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена.
Текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Андерсон на Итоговом чемпионате ATP