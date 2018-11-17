Текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Андерсон на Итоговом чемпионате ATP

Сегодня, 17 ноября, состоится полуфинальный матч Итогового чемпионата ATP в Лондоне. Встретятся серб Новак Джокович и представитель ЮАР Кевин Андерсон. Начало поединка запланировано на 23:00 мск. По личным встречам впереди первая ракетка мира — 7-1.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния: текстовая онлайн-трансляция матча Джокович — Андерсон в Лондоне.



На нынешнем Итоговом чемпионате Джокович выиграл все три матча группового этапа, ни разу не позволив соперникам оформить брейк. На счету Андерсона две победы и один проигрыш, швейцарцу Роджеру Федереру.



Итоговый чемпионат ATP в Лондоне завершится 18 ноября. В прошлогоднем финале болгарин Григор Димитров со счётом 7:5, 4:6, 6:3 в трёх партиях обыграл представителя Бельгии Давида Гоффена.

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