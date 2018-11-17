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Иснер: преимущество Федерера над Зверевым невелико

Иснер: преимущество Федерера над Зверевым невелико
Теннис / ATP

Американский теннисист Джон Иснер прокомментировал предстоящий полуфинальный матч Итогового чемпионата ATP, в котором встретятся немец Александр Зверев и швейцарец Роджер Федерер.

«Думаю, нам предстоит увидеть отличный матч. Болельщики насладятся игрой. Если Зверев будет подавать так, как делал это в матче со мной, он сможет претендовать на победу. Мы знаем, что оружием Роджера также является подача, и она невероятна.

Полуфинал получится боевым, ожидаю близкий матч. Нужно понимать, что фаворитом является Федерер, но это не значит, что он победит. Его преимущество не слишком большое», – цитирует Иснера официальный сайт ATP.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию матча Федерер – Зверев.

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