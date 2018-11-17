Хачанов: думаю, сейчас я вхожу в список топ-теннисистов

Первая ракетка России Карен Хачанов прокомментировал самые знаковые матчи 2018 года.



«После матча с Надалем на US Open я был расстроен. Та встреча получилась близкой – я играл на высоком уровне и имел все шансы на победу. Надеялся, что такое поражение поможет в дальнейшем с точки зрения опыта. Так и случилось: в финале «Мастерса» в Париже я обыграл Джоковича и стал одним из двух теннисистов, кому удалось победить серба во второй половине сезона.



Я счастлив и горжусь тем, чего смог достичь в 2018 году. Это касается не только результатов, но и игры. Если бы вы сказали мне это в начале сезона, возможно, я бы не поверил, но всё же я стремился улучшать свою игру день ото дня. Мои цели всегда были самыми высокими. Думаю, сейчас я вхожу в список топ-теннисистов», – цитирует Хачанова Sport 360.

Париж — наш! Карен Хачанов пошёл по стопам Сафина и Давыденко Хачанов победил четырёх игроков топ-10 подряд, в том числе Джоковича в финале, и покорил «Мастерс» в Париже.