WTA: матч Халеп и Стивенс в финале Rogers Cup – лучший в сезоне

Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе была названа пятёрка лучших матчей 2018 года. Возглавил рейтинг матч румынки Симоны Халеп и представительницы США Слоан Стивенс в финале Rogers Cup, проходившего в Монреале (Канада).



Первая ракетка мира из Румынии одержала победу со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 6:4. У Стивенс было четыре сет-бола в первой партии, но она не смогла реализовать ни одного. На тай-брейке она вела со счётом 5:1, однако из восьми следующих розыгрышей сумела выиграть только один.



«Каждый раз, когда играю со Стивенс, она заставляет меня становиться лучшим игроком в мире», – заявила Халеп на церемонии награждения.



В 2018 году Халеп также выиграла турнир в Шэньчжэне и Открытый чемпионат Франции. В финале «Ролан Гаррос» она также обыграла Стивенс.



В рейтинге WTA Стивенс занимает шестую строчку, Халеп второй сезон подряд завершает сезон в ранге первой ракетки мира.

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