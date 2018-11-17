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WTA: матч Халеп и Стивенс в финале Rogers Cup – лучший в сезоне

WTA: матч Халеп и Стивенс в финале Rogers Cup – лучший в сезоне
Теннис / WTA

Официальный сайт WTA продолжает подводить итоги сезона. На этой неделе была названа пятёрка лучших матчей 2018 года. Возглавил рейтинг матч румынки Симоны Халеп и представительницы США Слоан Стивенс в финале Rogers Cup, проходившего в Монреале (Канада).

Первая ракетка мира из Румынии одержала победу со счётом 7:6 (8:6), 3:6, 6:4. У Стивенс было четыре сет-бола в первой партии, но она не смогла реализовать ни одного. На тай-брейке она вела со счётом 5:1, однако из восьми следующих розыгрышей сумела выиграть только один.

«Каждый раз, когда играю со Стивенс, она заставляет меня становиться лучшим игроком в мире», – заявила Халеп на церемонии награждения.

В 2018 году Халеп также выиграла турнир в Шэньчжэне и Открытый чемпионат Франции. В финале «Ролан Гаррос» она также обыграла Стивенс.

В рейтинге WTA Стивенс занимает шестую строчку, Халеп второй сезон подряд завершает сезон в ранге первой ракетки мира.

12 августа 2018 года, воскресенье. 20:40 МСК
Монреаль. Финал
Матч окончен
Симона Халеп
Симона Халеп
1
Румыния
   8
7:6
6   
3:6
6:4
Слоан Стивенс
Слоан Стивенс
3
США
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