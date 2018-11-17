Брайан и Сок обыграли Маррея и Суареса и вышли в финал Итогового чемпионата ATP

Американцы Майк Брайан и Джек Сок одержали победу в полуфинальном матче Итогового чемпионата ATP в Лондоне в парном разряде, выиграв в трёх партиях у дуэта Джейми Маррей (Великобритания)/Бруно Суарес (Бразилия) со счётом 6:3, 4:6, [10:4].



Продолжительность матча составила 1 час 18 минут. Майк и Джек выполнили 2 эйса, 1 раз ошиблись на своей подаче и реализовали 1 брейк-пойнт из трёх. Их соперники 1 раза подали навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали 1 брейк-пойнт из 8 имевшихся.



За главный трофей соревнований американские теннисисты поспорят с победелем матча Пьер Юг Эрбер/Николя Маю (Франция) – Хуан Себастьян Кабаль/Роберт Фара (Колумбия).



В 2017 году победителями Итогового чемпионата ATP стали финн Хенри Континен и австралиец Джон Пирс. В финале они обыграли Лукаша Кубота и Марсело Мело со счётом 6:4, 6:2.