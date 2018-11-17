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Гран-при Гааги. 17 ноября 2018. Прямая трансляция
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А. Зверев впервые вышел в финал Итогового чемпионата АТР, обыграв Федерера

А. Зверев впервые вышел в финал Итогового чемпионата АТР, обыграв Федерера
Теннис / ATP

Теннисист из Германии Александр Зверев вышел в финал Итогового чемпионата ATP, который проходит в Лондоне. В полуфинальном матче Зверев в двух партиях обыграл швейцарца Роджера Федерера со счётом 7:5, 7:6 (7:5). Матч продолжался 1 час 35 минут. Зверев 7 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал оба возможных брейк-пойнта. На счету Федерера 3 эйса, ни одной ошибки на подаче и 1 реализованный брейк-пойнт из трёх возможных.

21-летний Зверев сравнял счёт в личном противостоянии с 37-летним Федерером в официальных матчах – 3-3.

В финале Зверев встретится с победителем второго полуфинала между сербом Новаком Джоковичем и Кевином Андерсоном из ЮАР.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию полуфинального матча Федерер – А. Зверев в Лондоне.

17 ноября 2018 года, суббота. 17:10 МСК
Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
Матч окончен
Роджер Федерер
Роджер Федерер
3
Швейцария
5:7
   5
6:7
7   
 
Александр Зверев
Александр Зверев
5
Германия
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