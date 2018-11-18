А. Зверев: играя против Федерера, нужно быть агрессивным

21-летний теннисист из Германии Александр Зверев прокомментировал победу над швейцарцем Роджером Федерером в полуфинале Итогового чемпионата АТР.

«Играя против Роджера, нужно быть агрессивным. Нужно не дать ему времени на раздумья, иначе он не проиграет матч, особенно важный матч на крупном турнире, где он уже нашёл свой ритм. Это то, что я попытался сделать, и у меня получилось.

Соперник в финале? Новак сейчас лучший игрок в мире, его очень сложно победить, он проиграл один матч за последние шесть месяцев, он показывает потрясающий теннис.

С Кевином будет иначе. У него другой стиль игры, он сильно атакует и отлично подаёт. Посмотрим, кто из них выиграет, но я буду готов», — приводит слова Зверева пресс-служба АТР.