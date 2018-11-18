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Джокович отдал 4 гейма Андерсону в полуфинале Итогового чемпионата АТР

Джокович отдал 4 гейма Андерсону в полуфинале Итогового чемпионата АТР
Теннис / ATP

Сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Итогового чемпионата ATP, который проходит в Лондоне. В полуфинале первая ракетка мира Джокович в двух сетах обыграл Кевина Андерсона из ЮАР со счётом 6:2, 6:2. Матч продолжался 1 час 15 минут.

Джокович 6 раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 9 возможных. На счету Андерсона 4 эйса, 3 ошибки на подаче и ни одной возможности взять подачу соперника.

Счёт в личном противостоянии теннисистов стал 8-1 в пользу серба.

За титул Джокович сыграет с Александром Зверевым из Германии. Их встреча на групповом этапе завершилась со счётом 6:4, 6:1 в пользу Новака.

«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию полуфинала Джокович – Андерсон в Лондоне.

17 ноября 2018 года, суббота. 23:00 МСК
Итоговый чемпионат ATP. 1/2 финала
Матч окончен
Новак Джокович
Новак Джокович
1
Сербия
6:2
6:2
 
Кевин Андерсон
Кевин Андерсон
6
ЮАР
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