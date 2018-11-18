Андерсон: надеюсь, в конце следующего года окажусь в топ-3 рейтинга ATP

Теннисист из ЮАР Кевин Андерсон после поражения от серба Новака Джоковича в полуфинале Итогового чемпионата ATP со счётом 2:6, 2:6 рассказал о планах на следующий сезон.

«Прямо сейчас я разочарован, но это не значит, что я не могу играть немного лучше. Есть много целей, которые я поставил перед собой в следующем году.

На протяжении длительного периода у меня была цель попасть в топ-5. По итогам следующего года я намерен оказаться в тройке лучших. Надеюсь, мне удастся выиграть несколько титулов. Нужно играть в финалах «Мастерсов» и турнирах «Большого шлема». Хочу выиграть один из них.

Неделя на Итоговом чемпионате — то, чего с нетерпением ждёшь целый год. Ты усердно работаешь, чтобы попасть сюда", — цитирует Андерсона официальный сайт ATP.