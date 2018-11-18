Федерер: надеюсь, Зверева не будут освистывать в финале, он ни в чём не виноват

Швейцарский теннисист Роджер Федерер после поражения от немца Александра Зверева в полуфинале Итогового чемпионата ATP в Лондоне прокомментировал свист болельщиков в адрес своего соперника по окончании встречи.

Напомним, на тай-брейке 21-летний спортсмен остановил матч из-за помехи, созданной болбоем. Очко было переиграно и досталось Звереву, который выполнил эйс. После завершения поединка немец извинился, но всё равно был освистан трибунами.

«Понимаю тех, кто был разочарован. Просто так сложились обстоятельства. В отличие от тенниса, это происходит постоянно в других видах спорта. Жаль, что так получилось. Саша этого не заслужил. Он извинился передо мной у сетки, но я ответил ему, что не нужно этого делать. Я пожелал ему удачи в финале. Специально для таких случаев есть правило, что очко переигрывается. Здесь не нужно нервничать. Надеюсь, его не будут освистывать в финале. Он ни в чём не виноват», — приводит слова Федерера Metro.