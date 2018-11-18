Хачанов: благодарен своей команде, что вы помогаете мне достигать целей

Российский теннисист Карен Хачанов подвёл итоги текущего сезона, который он завершает на 11-м месте рейтинга ATP.

«В этом году я получил много замечательных эмоций. Очень благодарен своей команде, что вы верите в меня и помогаете в достижении целей шаг за шагом. С нетерпением жду продолжения усердной работы, чтобы в 2019 году добиться ещё большего успеха», – написал Хачанов в "Твиттере".

В начале ноября Карен выиграл соревнования категории «Мастерс» в Париже. В финале он обыграл первую ракетку мира Новака Джоковича. Затем 22-летний уроженец Москвы отправился на Итоговый чемпионат ATP в Лондон и после травмы испанца Рафаэля Надаля стал первым запасным, но так и не получил возможности выйти на корт.