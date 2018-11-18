Джокович: в последнем матче года пусть выиграет сильнейший

Сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу в матче с южноамериканцем Кевином Андерсоном в полуфинале Итогового чемпионата ATP в Лондоне, а также поделился ожиданиями от финальной встречи с представителем Германии Александром Зверевым. Поединок начнётся 18 ноября в 21:00 мск.

«Думаю, это лучший матч, который я провёл на этой неделе. Это произошло очень вовремя. Заранее настраивался набрать как можно больше очков на приёме второй подачи Андерсона. Пытался постоянно оказывать на него давление в его розыгрышах. Очевидно, это помогло.



Зверев? Я хорошо сыграл против него на групповом этапе, но тогда он показывал не лучший теннис. Против Роджера Саша выглядел отлично. Для нас обоих это будет последний матч года. Пусть победит сильнейший», — приводит слова Джоковича Tennis Now.

Зверев: в финале надо сыграть безошибочно, чтобы получить хотя бы шанс на победу