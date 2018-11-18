М. Брайан и Сок стали победителями Итогового чемпионата АТР в парном разряде

Американская пара Майк Брайан/Джек Сок (5) одержала победу в финальном матче Итогового чемпионата ATP, который проходит в Лондоне, в парном разряде, выиграв в трёх партиях у французского дуэта Пьер Юг Эрбер/Николя Маю (8) со счётом 5:7, 6:1, 13:11. Матч продолжался 1 час 31 минуту.

Брайан и Сок один раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из 10. На счету Эрбера и Маю 5 эйсов, 10 ошибок на подаче и 2 реализованных брейка из 8.

Брайан и Сок уже выигрывали в 2018 году у Эрбера и Маю, это произошло в четвертьфинале «Мастерса 1000» в Париже.

Ранее в 2018 году Брайан и Сок выиграли два турнира «Большого шлема» в парном разряде — Уимблдоне и US Open.

В 2017 году победителями Итогового чемпионата ATP стали финн Хенри Континен и австралиец Джон Пирс. В финале они обыграли Лукаша Кубота и Марсело Мело со счётом 6:4, 6:2.