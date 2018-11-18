Зверев впервые выиграл Итоговый чемпионат АТР, взяв верх над Джоковичем в финале

21-летний теннисист из Германии Александр Зверев стал победителем Итогового чемпионата ATP, который проходил в Лондоне. В решающем матче Зверев в двух сетах обыграл первую ракетку мира, серба Новака Джоковича, со счётом 6:4, 6:3. Матч продолжался 1 час 20 минут. Зверев 10 раз подал навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6 возможных. На счету Джоковича один эйс, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк.

Счёт в личном противостоянии соперников стал 2-2. В групповом турнире Итогового чемпионата АТР Зверев уступил Джоковичу со счётом 4:6, 1:6.

До финала Джокович выиграл все четыре матча (три в группе и полуфинал) в двух сетах.

В полуфиналах Зверев выиграл у швейцарца Роджера Федерера – 7:5, 7:6, а Джокович разгромил Кевина Андерсона из ЮАР – 6:2, 6:2.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию финального матча Джокович — Зверев в Лондоне.