А. Зверев: Новак, спасибо, что позволил мне победить

Немец Александр Зверев поделился впечатлениями от завоевания титула на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. В финале он обыграл серба Новака Джоковича со счётом 6:4, 6:3.

«Это самый крупный титул в моей карьере. Этот трофей очень много значит для меня, да и для всех игроков. У тебя не так много шансов выиграть его. Здесь тебе противостоят сильнейшие теннисисты мира. То, как я играл в финале и как сумел победить, потрясающе. Просто невероятно, что мне удалось подряд обыграть Роджера и Новака. Это так много значит! Я невероятно рад и горжусь собой сейчас.

Я старался не думать слишком много на корте. Я просто хотел выйти и насладиться игрой как можно больше. Хотел насладиться атмосферой и моментом. Именно это я и сделал. Моя подача всю неделю работала отлично. Я был в ней уверен. Вообще, всё сложилось удачно.

Я бы хотел поздравить Новака, который провёл великолепную неделю и вторую половину сезона в целом. Ты вообще не проигрывал, и я благодарен за то, что ты уступил мне в финале. За неделю мы встречались дважды. Все знают, насколько хорош Новак в теннисном плане, но я также хотел бы отметить его человеческие качества. Мы много общались о жизни. Спасибо, что позволил мне победить.

Спасибо отцу, который всю жизнь меня тренировал. Наверное, он до следующего года не перестанет плакать. Спасибо Ивану Лендлу за то, что присоединился к команде. Пока всё получается отлично", — цитирует Зверева официальный сайт тура.