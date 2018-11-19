Джокович: это был феноменальный сезон, которым я могу гордиться

Серб Новак Джокович, проигравший немцу Александру Звереву в финале Итогового чемпионата АТР в Лондоне со счётом 4:6, 3:6, оценил своё выступление в сезоне.

«Перед серией турниров в зале моей целью было завершить год на первой строчке рейтинга. Я сумел этого добиться. В целом это был феноменальный сезон, которым я могу гордиться.

Я всегда верил в себя. Как я уже много раз говорил, я ожидаю от себя хороших результатов. Но в то же время я бы не поверил, что если бы в начале сезона мне сказали, что я смогу достичь столь многого. В начале года я и близко не демонстрировал своей лучшей игры.

Конечно, никто не любит проигрывать. Ты стараешься изо всех силах. Но важно видеть картину в целом. Когда перестаёшь расстраиваться из-за поражения, то начинаешь находить положительные моменты, которые случились во второй половине сезона.



Когда я отправился на операционный стол, то понимал, что сезон будет трудным. Я знал, что за этот год получу немало уроков. Рад, что всё закончилось отлично. Я благодарен за всё", — цитирует Джоковича официальный сайт тура.

А. Зверев: Новак, спасибо, что позволил мне победить