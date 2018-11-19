М. Брайан: мы с Соком не будем дальше выступать в паре, так как возвращается Боб

Американец Майк Брайан поделился впечатлениями от победы на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне в парном разряде. В финале он в дуэте с соотечественником Джеком Соком одолел французов Пьер-Юга Эрбера и Николя Маю со счётом 5:7, 6:1, [13:11].

«Именно так хочется начинать сотрудничество и заканчивать его. Победа в Лондоне — это эпичный опыт. Мы завершили прекрасный год победой на Итоговом чемпионате, где выступают лучшие дуэты мира. В финале всё висело на волоске, это было увлекательно. От выступления с Джеком в этом году у меня останутся нереальные воспоминания. Мы закрываем книгу совместных выступлений, так как возвращается Боб. Но мы всегда будем друзьями с Джеком, будем вместе проводить время и тренироваться в межсезонье.

В 40 лет такие моменты ценишь особо. Стараешься впитать все эти ощущения, потому что не знаешь, испытаешь ли их ещё когда-нибудь. Наше выступление получилось неожиданным. Выиграть два турнира «Большого шлема» в 40 лет и завершить год такой победой — это потрясающе.

Чемпионский тай-брейк получился сумасшедшим. Мы играем эти тай-брейки уже более 10 лет и видели уже всё. Мы вели 9:5, но затем соперники начали отыгрывать. Они выиграли одно очко на моей подаче, одно — на подаче Джека. Внезапно уже нам пришлось отыгрывать матчбол. И такое бывает. Нужна удача, чтобы выигрывать подобные матчи. В играх с сильнейшими парами всё решают мелочи — брейк-пойнт там, брейк-пойнт здесь.

Иногда чемпионские тай-брейки превращаются в лотерею. В этот раз нам повезло. Мы показали свой лучший теннис. Лучше всего мы действовали в концовке. Когда играешь со столь сильными соперниками, нужно действовать именно так. Эрбер и Маю так легко не сдаются", — цитирует Брайана официальный сайт тура.

М. Брайан и Сок стали победителями Итогового чемпионата АТР в парном разряде