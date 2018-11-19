Видеообзор финала Итогового чемпионата ATP М. Брайан/Сок — Эрбер/Маю

Американцы Майк Брайан и Джек Сок стали победителями Итогового чемпионата ATP в Лондоне в парном разряде. В финале они обыграли французов Пьер-Юга Эрбера и Николя Маю со счётом 5:7, 6:1, [13:11]. Матч продолжался 1 час 31 минуту.



Брайан и Сок 1 раз подали навылет, допустили 3 двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 10. На счету Эрбера и Маю 5 эйсов, 10 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 8.

Видеобзор финального матча доступен на «Чемпионате».

Ранее в 2018 году Брайан и Сок выиграли два турнира «Большого шлема» в парном разряде — Уимблдон и Открытый чемпионат США.

По окончании финала Майк сообщил, что дальше не будет выступать в паре с Джеком. Он вновь будет играть в дуэте с братом Бобом.